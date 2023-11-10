Заруцкая (Пригара) Параскевия Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1677
Дата смерти1734
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1677
Отец: Пригара Константин Филимонович
Мать: не указана
(укр.) Параскева Костянтинівна Пригара (Заруцька) [Пригари]
Бракосочетание
Около 1697
Получил за женой в приданое земли Знобивские, лежащие между речками Свига, Знобивка и Люткою, заселил их и стал наиважнейшим богачём
Рождение ребёнка
Около 1698
Отец ребёнка: Заруцкий Афанасий Алексеевич
(укр.) ? Опанасійович Заруцький [Заруцькі]
Рождение ребёнка
Около 1699
Дочь: Величковская Евфимия Афанасьевна
Отец ребёнка: Заруцкий Афанасий Алексеевич
(укр.) Євфимія Опанасівна Заруцька (Величковська) [Заруцькі]
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Заруцкий Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Заруцкий Афанасий Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1734