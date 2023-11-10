Заруцкая (Пригара) Параскевия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заруцкая (Пригара) Параскевия Константиновна

Место рождения

Новгород-Северский, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

1734

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Пригара Константин Филимонович

Мать: не указана

Новгород-Северский, Чернігівська область
(укр.) Параскева Костянтинівна Пригара (Заруцька) [Пригари]
Бракосочетание
Около 1697

Муж: Заруцкий Афанасий Алексеевич

Новгород-Северский, Чернігівська область
Получил за женой в приданое земли Знобивские, лежащие между речками Свига, Знобивка и Люткою, заселил их и стал наиважнейшим богачём
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Заруцкий ? Афанасьевич

Отец ребёнка: Заруцкий Афанасий Алексеевич

Новгород-Северский, Чернігівська область
(укр.) ? Опанасійович Заруцький [Заруцькі]
Рождение ребёнка
Около 1699

Дочь: Величковская Евфимия Афанасьевна

Отец ребёнка: Заруцкий Афанасий Алексеевич

Новгород-Северский, Чернігівська область
(укр.) Євфимія Опанасівна Заруцька (Величковська) [Заруцькі]
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Заруцкий Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Заруцкий Афанасий Алексеевич

Новгород-Северский, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
1734
Новгород-Северский, Чернігівська область
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