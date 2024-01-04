Величковская (Заруцкая) Евфимия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величковская (Заруцкая) Евфимия Афанасьевна

Место рождения

Новгород-Северский, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

Около 1730

Пол

Женский

Отец

Около 1672 г.р.

Мать

Около 1677 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: Заруцкий Афанасий Алексеевич

Мать: Заруцкая Параскевия Константиновна

Новгород-Северский, Чернігівська область
(укр.) Євфимія Опанасівна Заруцька (Величковська) [Заруцькі]
Бракосочетание
Около 1721

Муж: не указан

Новгород-Северский, Чернігівська область
Муж: Иван Васильевич Величковский (481410) (~1695 - 1762)
Место жительства
Неизвестно
Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
Около 1730
Новгород-Северский, Чернігівська область
(Было: Область Війська Запорізького, Російська імперія)
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