Величковская (Заруцкая) Евфимия Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1699
Дата смертиОколо 1730
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
(укр.) Євфимія Опанасівна Заруцька (Величковська) [Заруцькі]
Бракосочетание
Около 1721
Муж: не указан
Муж: Иван Васильевич Величковский (481410) (~1695 - 1762)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1730
(Было: Область Війська Запорізького, Російська імперія)