Иван (Юрьев)
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1783
Дата смерти23.06.1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1806
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Екатерина (Максимова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.07.1808
Жена: Евгения (Никифорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.10.1819
Дочь: Пелагия Иванова
Мать ребёнка: Евгения (Никифорова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина (Максимова)
Смерть
23.06.1835
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.