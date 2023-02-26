Иван (Юрьев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван (Юрьев)

Иван (Юрьев)

avatar

Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1783

Дата смерти

23.06.1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1783 г.р.
1786 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1806

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Екатерина (Максимова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.07.1808

Жена: Евгения (Никифорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.10.1819

Дочь: Пелагия Иванова

Мать ребёнка: Евгения (Никифорова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина (Максимова)

Смерть
23.06.1835
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close