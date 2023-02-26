Екатерина (Максимова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина (Максимова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

23.04.1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1806

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван (Юрьев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван (Юрьев)

Смерть
23.04.1809
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка
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