Екатерина (Максимова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти23.04.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1806
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван (Юрьев)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван (Юрьев)
Смерть
23.04.1809
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка