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Назаров Иван Феодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1859

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1859

Отец: Назаров Феодор Феодорович

Мать: Смыкова Ирина Карповна

Бракосочетание
27.01.1882

Жена: Хнычкина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
07.06.1884

Дочь: Назарова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Хнычкина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1886

Сын: Назаров Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Хнычкина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
23.07.1887

Сын: Назаров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Хнычкина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
22.11.1888

Дочь: Назарова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Хнычкина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
12.10.1890

Сын: Назаров Андрей Иванович

Мать ребёнка: Хнычкина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1892

Сын: Назаров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Хнычкина Феодосия Ивановна