Назаров Иван Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
31.01.1859
Отец: Назаров Феодор Феодорович
Мать: Смыкова Ирина Карповна
Бракосочетание
27.01.1882
Рождение ребёнка
07.06.1884
Дочь: Назарова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Хнычкина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1886
Мать ребёнка: Хнычкина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1887
Мать ребёнка: Хнычкина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
22.11.1888
Дочь: Назарова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Хнычкина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
12.10.1890
Мать ребёнка: Хнычкина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1892
Сын: Назаров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Хнычкина Феодосия Ивановна