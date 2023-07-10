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Назаров Владимир Иванович
Назаров Владимир Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.02.1892
Пол
Мужской
Отец
Назаров Иван Феодорович
1859 г.р.
Мать
Хнычкина Феодосия Ивановна
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1892
Отец:
Назаров Иван Феодорович
Мать:
Хнычкина Феодосия Ивановна
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