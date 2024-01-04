Каликина (Болдырева) Евфимия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Болдырев Иван Панфилович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1903
Обряд проходил в церкви имени Петра Афонского. Венчал священник Иродион Зяблицкий, и.д. псаломщика Алексей Пашков. Поручители по жениху: крестьяне села Верх-Чик Иван Киприянович Ерёмин и Фёдор Степано... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1904
Отец ребёнка: Каликин Иван Федосеевич
Смерть
Неизвестно