Каликина (Болдырева) Евфимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каликина (Болдырева) Евфимия Ивановна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Болдырев Иван Панфилович

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
26.05.1903

Муж: Каликин Иван Федосеевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Обряд проходил в церкви имени Петра Афонского. Венчал священник Иродион Зяблицкий, и.д. псаломщика Алексей Пашков. Поручители по жениху: крестьяне села Верх-Чик Иван Киприянович Ерёмин и Фёдор Степано... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1904

Сын: Каликин Василий Иванович

Отец ребёнка: Каликин Иван Федосеевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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