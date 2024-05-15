Каликин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения22.03.1904
Дата смерти10.04.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1904
Крещение
23.03.1904
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Иродион Зяблицкий, Псаломщик Алексей Пашков. Крёстный - житель села Верх-Чик, крестьянин Иван Васильевич Зайков. Крёстная - жительн... Показать все
Смерть
10.04.1904
Умер от природной слабости.
Похороны
12.04.1904
Похоронен на сельском кладбище.