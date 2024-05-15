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Каликин Василий Иванович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.03.1904

Дата смерти

10.04.1904

Пол

Мужской

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1904

Отец: Каликин Иван (Иоанн) Федосеевич

Мать: Каликина (Болдырева) Евфимия Ивановна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
23.03.1904
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Иродион Зяблицкий, Псаломщик Алексей Пашков. Крёстный - житель села Верх-Чик, крестьянин Иван Васильевич Зайков. Крёстная - жительн... Показать все
Смерть
10.04.1904
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Умер от природной слабости.
Похороны
12.04.1904
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронен на сельском кладбище.

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