(Болдырева) Василиса (Васса) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Болдырев Иван Панфилович
Мать: не указана
Восприемник
02.12.1904
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной сыну жителя села Верх-Чик, крестьянина Каликина Дмитрия Прокопьевича и жены его Каликиной Матроны Степановны, Евграфу. Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Кре... Показать все
Смерть
Неизвестно