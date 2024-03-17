(Болдырева) Василиса (Васса) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Болдырева) Василиса (Васса) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болдырев Иван Панфилович

Мать: не указана

Восприемник
02.12.1904
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной сыну жителя села Верх-Чик, крестьянина Каликина Дмитрия Прокопьевича и жены его Каликиной Матроны Степановны, Евграфу. Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Кре... Показать все
Смерть
Неизвестно

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