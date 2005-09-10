Корнева (Баринова) Серафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева (Баринова) Серафима Александровна

Место рождения

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.07.1910 ст.

Дата смерти

10.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

ез
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1910 ст.

Отец: Баринов Александр Матвеевич

Мать: не указана

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Тамара Яковлевна

Отец ребёнка: Корнев Яков Иванович

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Корнев Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Корнев Яков Иванович

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Корнев Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Корнев Яков Иванович

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.01.1939

Сын: Корнев Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Корнев Яков Иванович

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнев Яков Иванович

Смерть
10.09.2005
Шатки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
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