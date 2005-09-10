Корнева (Баринова) Серафима Александровна
Место рождения
Дата рождения26.07.1910 ст.
Дата смерти10.09.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1910 ст.
Отец: Баринов Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Тамара Яковлевна
Отец ребёнка: Корнев Яков Иванович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Корнев Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Корнев Яков Иванович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Корнев Яков Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1939
Отец ребёнка: Корнев Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнев Яков Иванович
Смерть
10.09.2005
Шатки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область