Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1775

Дочь: Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Власович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1778

Сын: Федот-старший Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Власович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1780

Сын: Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Власович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1782

Сын: Нестер Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Власович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1785

Дочь: Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Власович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1788

Сын: Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Власович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1790

Сын: Федот Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Власович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Власович

Смерть
Неизвестно