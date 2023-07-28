Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1775
Дочь: Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Власович
Рождение ребёнка
02.03.1778
Отец ребёнка: Яков Власович
Рождение ребёнка
26.08.1780
Сын: Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Власович
Рождение ребёнка
27.10.1782
Сын: Нестер Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Власович
Рождение ребёнка
28.02.1785
Дочь: Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Власович
Рождение ребёнка
01.01.1788
Сын: Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Власович
Рождение ребёнка
02.03.1790
Сын: Федот Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Власович
Смерть
Неизвестно