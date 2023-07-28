Нестер Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестер Яковлевич

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.10.1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1782

Отец: Яков Власович

Мать: Екатерина Павловна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Парамон Нестерович

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кирилл Нестерович

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Матвей Нестерович

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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