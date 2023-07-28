Нестер Яковлевич
Место рождения
Дата рождения27.10.1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1782
Отец: Яков Власович
Мать: Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Парамон Нестерович
Мать ребёнка: Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кирилл Нестерович
Мать ребёнка: Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Матвей Нестерович
Мать ребёнка: Мария Никифоровна
Смерть
Неизвестно