Федот Яковлевич
Место рождения
Дата рождения02.03.1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1790
Отец: Яков Власович
Мать: Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Евтихий Федотович
Мать ребёнка: Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Федотовна
Мать ребёнка: Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
26.05.1821
Дочь: Феодосия Федотовна
Мать ребёнка: Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
09.01.1824
Сын: Филипп Федотович
Мать ребёнка: Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
20.05.1826
Сын: Алексей Федотович
Мать ребёнка: Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
20.07.1829
Сын: Илья Федотович
Мать ребёнка: Гликерия Ефимовна
Рождение ребёнка
17.08.1832
Сын: Фрол Федотович
Мать ребёнка: Гликерия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Ефимовна
Смерть
Неизвестно