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Федот Яковлевич

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.03.1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1790

Отец: Яков Власович

Мать: Екатерина Павловна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Евтихий Федотович

Мать ребёнка: Наталья Филипповна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: Наталья Филипповна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1821

Дочь: Феодосия Федотовна

Мать ребёнка: Наталья Филипповна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.01.1824

Сын: Филипп Федотович

Мать ребёнка: Наталья Филипповна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1826

Сын: Алексей Федотович

Мать ребёнка: Наталья Филипповна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1829

Сын: Илья Федотович

Мать ребёнка: Гликерия Ефимовна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1832

Сын: Фрол Федотович

Мать ребёнка: Гликерия Ефимовна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Ефимовна

Смерть
Неизвестно