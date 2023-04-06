Галищев Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалищев Яков Федорович

Галищев Яков Федорович

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1810

Дата смерти

25.09.1870

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Галищев Федор Афанасьевич

Мать: Галищева Феодосия Даниловна

Рождение ребёнка
25.08.1831

Дочь: Софья Яковлевна

Мать ребёнка: Галищева Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Галищев Анисим Яковлевич

Мать ребёнка: Галищева Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.1839

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Галищева Василиса Ивановна

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
13.11.1841

Сын: Галищев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Галищева Василиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галищева Василиса Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.09.1870
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close