Галищев Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти25.09.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
25.08.1831
Дочь: Софья Яковлевна
Мать ребёнка: Галищева Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Галищева Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1839
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Галищева Василиса Ивановна
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
13.11.1841
Мать ребёнка: Галищева Василиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.09.1870