Галищев Анисим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалищев Анисим Яковлевич

Галищев Анисим Яковлевич

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Галищев Яков Федорович

Мать: Галищева Василиса Ивановна

Бракосочетание
12.02.1854

Жена: Галищева Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
29.10.1855

Дочь: Еремина Прасковья Анисимовна

Мать ребёнка: Галищева Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Галищев Киприан Анисимович

Мать ребёнка: Галищева Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
20.07.1863

Дочь: Мария Анисимовна

Мать ребёнка: Галищева Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ксения Анисимовна

Мать ребёнка: Галищева Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
10.03.1874

Сын: Галищев Павел Анисимович

Мать ребёнка: Галищева Дарья Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close