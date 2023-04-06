Галищев Анисим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Галищев Яков Федорович
Бракосочетание
12.02.1854
Рождение ребёнка
29.10.1855
Дочь: Еремина Прасковья Анисимовна
Мать ребёнка: Галищева Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Галищев Киприан Анисимович
Мать ребёнка: Галищева Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
20.07.1863
Дочь: Мария Анисимовна
Мать ребёнка: Галищева Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ксения Анисимовна
Мать ребёнка: Галищева Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
10.03.1874
Мать ребёнка: Галищева Дарья Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно