Лопуховъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти12.09.1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Лопуховъ Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Лопуховъ Михаилъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Лопуховъ Осипъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Панфилова Авдотья
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
12.09.1786