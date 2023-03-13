Лопуховъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопуховъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

12.09.1786

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Лопуховъ Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Лопуховъ Михаилъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Лопуховъ Осипъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Панфилова Авдотья

Мать ребёнка: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
12.09.1786
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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