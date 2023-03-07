Панфилова (Лопухова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Лопухова) Авдотья

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Лопуховъ Иванъ

Мать: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.01.1784

Муж: Панфиловъ Филиппъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1788

Сын: Панфиловъ Степанъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1795

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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