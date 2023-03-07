Панфилова (Лопухова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Лопуховъ Иванъ
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1784
Муж: Панфиловъ Филиппъ
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1788
Сын: Панфиловъ Степанъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ
Рождение ребёнка
13.05.1795
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ