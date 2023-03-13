Лопуховъ Осипъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Лопуховъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лопуховъ Галактионъ
Мать ребёнка: Лопухова Марфа Тимофеева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Лопухова Анна
Мать ребёнка: Лопухова Марфа Тимофеева
Рождение ребёнка
31.07.1788
Сын: Лопуховъ Семенъ
Мать ребёнка: Лопухова Марфа Тимофеева
Рождение ребёнка
09.10.1793
Сын: Лопуховъ Яковъ
Мать ребёнка: Лопухова Марфа Тимофеева
Рождение ребёнка
12.03.1796
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Лопухова Марфа Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопухова Марфа Тимофеева