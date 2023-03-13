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Лопуховъ Осипъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Лопуховъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Лопуховъ Галактионъ

Мать ребёнка: Лопухова Марфа Тимофеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Лопухова Анна

Мать ребёнка: Лопухова Марфа Тимофеева

Рождение ребёнка
31.07.1788

Сын: Лопуховъ Семенъ

Мать ребёнка: Лопухова Марфа Тимофеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1793

Сын: Лопуховъ Яковъ

Мать ребёнка: Лопухова Марфа Тимофеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1796

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Лопухова Марфа Тимофеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухова Марфа Тимофеева

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