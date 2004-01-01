Иванова (Арсентьева) Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Арсентьева) Светлана Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1976

Отец: Арсентьев Пётр Владимирович

Мать: Арсентьева Галина Павловна

Бракосочетание
21.06.2003

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.01.2004

Сын: Иванов Роман Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр

Рождение ребёнка
27.10.2010

Дочь: Иванова Виктория Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр

Рождение ребёнка
30.08.2014

Сын: Иванов Павел Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Александр

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