Иванова (Арсентьева) Светлана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1976
Бракосочетание
21.06.2003
Муж: не указан
Рождение ребёнка
01.01.2004
Сын: Иванов Роман Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
27.10.2010
Дочь: Иванова Виктория Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
30.08.2014
Сын: Иванов Павел Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Александр