Иванов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.2004
Сын: Иванов Роман Александрович
Мать ребёнка: Иванова Светлана Петровна
Рождение ребёнка
27.10.2010
Дочь: Иванова Виктория Александровна
Мать ребёнка: Иванова Светлана Петровна
Рождение ребёнка
30.08.2014
Сын: Иванов Павел Александрович
Мать ребёнка: Иванова Светлана Петровна
Бракосочетание
Неизвестно