Иванов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.2004

Сын: Иванов Роман Александрович

Мать ребёнка: Иванова Светлана Петровна

Рождение ребёнка
27.10.2010

Дочь: Иванова Виктория Александровна

Мать ребёнка: Иванова Светлана Петровна

Рождение ребёнка
30.08.2014

Сын: Иванов Павел Александрович

Мать ребёнка: Иванова Светлана Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Светлана Петровна

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