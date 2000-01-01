Арсентьев Пётр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсентьев Пётр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.06.1975

Жена: Арсентьева Галина Павловна

Рождение ребёнка
19.04.1976

Дочь: Иванова Светлана Петровна

Мать ребёнка: Арсентьева Галина Павловна

Рождение ребёнка
14.11.1977

Сын: Арсентьев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Арсентьева Галина Павловна

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