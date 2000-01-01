Арсентьев Пётр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.06.1975
Рождение ребёнка
19.04.1976
Дочь: Иванова Светлана Петровна
Мать ребёнка: Арсентьева Галина Павловна
Рождение ребёнка
14.11.1977
Сын: Арсентьев Алексей Петрович
Мать ребёнка: Арсентьева Галина Павловна