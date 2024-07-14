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Костромин Алексей Михайлов

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

04.03.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1848

Отец: Костромин Михаил Андреев

Мать: Костромина (Устинова) Матрона Трофимова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
10.11.1868

Жена: Костромина (Морчакова) Пораскева Фёдорова

Рождение ребёнка
26.07.1871

Сын: Костромин Никанор Алексеевич

Мать ребёнка: Костромина (Морчакова) Пораскева Фёдорова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.03.1874

Сын: Костромин Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Костромина (Морчакова) Пораскева Фёдорова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.05.1877

Сын: Костромин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Костромина (Морчакова) Пораскева Фёдорова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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