Костромин Алексей Михайлов
Место рождения
Дата рождения04.03.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1848
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1868
Рождение ребёнка
26.07.1871
Сын: Костромин Никанор Алексеевич
Мать ребёнка: Костромина (Морчакова) Пораскева Фёдорова
Рождение ребёнка
08.03.1874
Сын: Костромин Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: Костромина (Морчакова) Пораскева Фёдорова
Рождение ребёнка
22.05.1877
Сын: Костромин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Костромина (Морчакова) Пораскева Фёдорова
Смерть
Неизвестно