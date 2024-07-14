Костромина (Морчакова) Пораскева Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромина (Морчакова) Пораскева Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
10.11.1868

Муж: Костромин Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
26.07.1871

Сын: Костромин Никанор Алексеевич

Отец ребёнка: Костромин Алексей Михайлов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.03.1874

Сын: Костромин Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Костромин Алексей Михайлов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.05.1877

Сын: Костромин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Костромин Алексей Михайлов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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