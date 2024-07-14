Костромина (Морчакова) Пораскева Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1868
Рождение ребёнка
26.07.1871
Сын: Костромин Никанор Алексеевич
Отец ребёнка: Костромин Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
08.03.1874
Сын: Костромин Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Костромин Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
22.05.1877
Сын: Костромин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Костромин Алексей Михайлов
Смерть
Неизвестно