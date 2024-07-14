Костромина (Устинова) Матрона Трофимова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти28.06.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1844
Сын: Костромин Семеон (Семён) Михайлов
Отец ребёнка: Костромин Михаил Андреев
Рождение ребёнка
04.03.1848
Сын: Костромин Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Костромин Михаил Андреев
Рождение ребёнка
01.09.1852
Дочь: Костромина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Костромин Михаил Андреев
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Костромин Михаил Андреев
Рождение ребёнка
14.06.1856
Дочь: Костромина Агрипина Михайловна
Отец ребёнка: Костромин Михаил Андреев
Смерть
28.06.1890