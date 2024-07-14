Костромина (Устинова) Матрона Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромина (Устинова) Матрона Трофимова

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

28.06.1890

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Михаил Андреев

Рождение ребёнка
20.04.1844

Сын: Костромин Семеон (Семён) Михайлов

Отец ребёнка: Костромин Михаил Андреев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.03.1848

Сын: Костромин Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Костромин Михаил Андреев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.09.1852

Дочь: Костромина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Костромин Михаил Андреев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Костромин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Костромин Михаил Андреев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.06.1856

Дочь: Костромина Агрипина Михайловна

Отец ребёнка: Костромин Михаил Андреев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
28.06.1890
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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