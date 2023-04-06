Везигина Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Везигин Федот Иванов
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Везигин Федот Иванов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Везигин Иван Федотов
Отец ребёнка: Везигин Федот Иванов
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Везигин Федот Иванов
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Везигин Федот Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Везигин Федот Иванов
Смерть
Неизвестно