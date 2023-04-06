Везигина Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Везигина Наталья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Везигин Григорий Федотов

Отец ребёнка: Везигин Федот Иванов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Везигин Василий Федотов

Отец ребёнка: Везигин Федот Иванов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Везигин Иван Федотов

Отец ребёнка: Везигин Федот Иванов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Везигин Авдей Федотов

Отец ребёнка: Везигин Федот Иванов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Везигин Евсей Федотов

Отец ребёнка: Везигин Федот Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Везигин Федот Иванов

Смерть
Неизвестно
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