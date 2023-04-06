Везигин Василий Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Везигин Федот Иванов
Мать: Везигина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Везигина Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Везигина Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Везигина Ксения Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Везигина Ксения Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Везигина Варвара Иванова
Смерть
Неизвестно