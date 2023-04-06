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Везигин Василий Федотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Везигин Федот Иванов

Мать: Везигина Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Везигина Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Везигина Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Везигина Ксения Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Везигина Ксения Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Везигина Варвара Иванова

Смерть
Неизвестно
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