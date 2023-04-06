Везигина Ксения Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Везигин Василий Федотов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Везигин Василий Федотов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Везигин Василий Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно