Везигина Ксения Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Везигина Ксения Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Везигин Василий Федотов

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Везигин Василий Федотов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Везигин Василий Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Везигин Василий Федотов

Смерть
Неизвестно
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