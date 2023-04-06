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Везигин Иван Федотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Везигин Федот Иванов

Мать: Везигина Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Везигина Мария Афанасьева

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Везигина Мария Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Везигина Мария Афанасьева

Место жительства
Неизвестно
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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