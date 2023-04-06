Везигин Иван Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Везигин Федот Иванов
Мать: Везигина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Везигина Мария Афанасьева
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Везигина Мария Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно