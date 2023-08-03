Поздеева Олеся Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеева Олеся Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1982

Отец: Лопатин Анатолий Геннадьевич

Мать: Лопатина Вера Владимировна

Рождение ребёнка
29.05.2009

Сын: Поздеев Максим Леонидович

Отец ребёнка: Поздеев Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздеева Алиса Леонидовна

Отец ребёнка: Поздеев Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздеев Кирилл Леонидович

Отец ребёнка: Поздеев Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздеев Леонид