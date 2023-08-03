Лопатин Анатолий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопатин Анатолий Геннадьевич

Лопатин Анатолий Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина Вера Владимировна

Рождение ребёнка
13.04.1982

Дочь: Поздеева Олеся Анатольевна

Мать ребёнка: Лопатина Вера Владимировна

Рождение ребёнка
03.08.1983

Сын: Лопатин Геннадий Анатольевич

Мать ребёнка: Лопатина Вера Владимировна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.