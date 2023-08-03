Лопатин Анатолий Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1982
Дочь: Поздеева Олеся Анатольевна
Мать ребёнка: Лопатина Вера Владимировна
Рождение ребёнка
03.08.1983
Сын: Лопатин Геннадий Анатольевич
Мать ребёнка: Лопатина Вера Владимировна
Смерть
Неизвестно