Поздеев Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.05.2009
Сын: Поздеев Максим Леонидович
Мать ребёнка: Поздеева Олеся Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздеева Алиса Леонидовна
Мать ребёнка: Поздеева Олеся Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поздеев Кирилл Леонидович
Мать ребёнка: Поздеева Олеся Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно