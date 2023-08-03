Поздеев Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеев Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.2009

Сын: Поздеев Максим Леонидович

Мать ребёнка: Поздеева Олеся Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздеева Алиса Леонидовна

Мать ребёнка: Поздеева Олеся Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздеев Кирилл Леонидович

Мать ребёнка: Поздеева Олеся Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поздеева Олеся Анатольевна

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