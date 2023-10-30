Петрунина Акулина Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1808
Отец: Дмитрий Евстафьевич
Мать: не указана
во время брака указано что 20 лет
Бракосочетание
11.11.1828
Порфирию 17 лет; Акулине 20 лет; у той же помещицы
Рождение ребёнка
05.07.1830
Дочь: Афилья Порфирьевна
Отец ребёнка: Петрунин Порфирий Васильевич
Рождение ребёнка
10.09.1831
Сын: Петрунин Никита Порфирьевич
Отец ребёнка: Петрунин Порфирий Васильевич
На тот момент семья носила фамилию Кузнецов, фамилия меняется в 1836 году. Жили в селе Кузнечиха крепостными у дворовой советницы агафьи трофимовой немировичи дончекова
Рождение ребёнка
05.01.1834
Сын: Петрунин Иван Порфирьевич
Отец ребёнка: Петрунин Порфирий Васильевич
Рождение ребёнка
27.06.1836
Дочь: Хеврония Порфирьевна
Отец ребёнка: Петрунин Порфирий Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1839
Сын: Петрунин Лаврентий Порфирьевич
Отец ребёнка: Петрунин Порфирий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Петрунин Игнатий Порфирьевич
Отец ребёнка: Петрунин Порфирий Васильевич
Смерть
Неизвестно