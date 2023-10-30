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Петрунина Акулина Дмитриевна

Место рождения

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Дмитрий Евстафьевич

Мать: не указана

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
во время брака указано что 20 лет
Бракосочетание
11.11.1828

Муж: Петрунин Порфирий Васильевич

Порфирию 17 лет; Акулине 20 лет; у той же помещицы
Рождение ребёнка
05.07.1830

Дочь: Афилья Порфирьевна

Отец ребёнка: Петрунин Порфирий Васильевич

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1831

Сын: Петрунин Никита Порфирьевич

Отец ребёнка: Петрунин Порфирий Васильевич

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
На тот момент семья носила фамилию Кузнецов, фамилия меняется в 1836 году. Жили в селе Кузнечиха крепостными у дворовой советницы агафьи трофимовой немировичи дончекова
Рождение ребёнка
05.01.1834

Сын: Петрунин Иван Порфирьевич

Отец ребёнка: Петрунин Порфирий Васильевич

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1836

Дочь: Хеврония Порфирьевна

Отец ребёнка: Петрунин Порфирий Васильевич

Рождение ребёнка
18.08.1839

Сын: Петрунин Лаврентий Порфирьевич

Отец ребёнка: Петрунин Порфирий Васильевич

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Петрунин Игнатий Порфирьевич

Отец ребёнка: Петрунин Порфирий Васильевич

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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