Дмитрий Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Петрунина Акулина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
во время брака указано что 20 лет
Смерть
Неизвестно