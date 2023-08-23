Дмитрий Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Евстафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Петрунина Акулина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
во время брака указано что 20 лет
Смерть
Неизвестно
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