Проскуряков Николай Исаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 06.12.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.12.1813
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Жарикова Феодора Николаевна
Мать ребёнка: Проскурякова Гликерия Ефимовна
Рождение ребёнка
21.05.1845
Сын: Проскуряков Иван Николаевич
Мать ребёнка: Проскурякова Гликерия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно