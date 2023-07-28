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Проскуряков Николай Исаевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 06.12.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.12.1813

Отец: Проскуряков Исай Михайлович

Мать: Проскурякова Мелания Артемьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Жарикова Феодора Николаевна

Мать ребёнка: Проскурякова Гликерия Ефимовна

Рождение ребёнка
21.05.1845

Сын: Проскуряков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Проскурякова Гликерия Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Гликерия Ефимовна

Смерть
Неизвестно