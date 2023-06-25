Проскурякова Мелания Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767 или 1789
Дата смерти02.10.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1767 или 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Проскуряков Григорий Исаевич
Отец ребёнка: Проскуряков Исай Михайлович
Рождение ребёнка
Около 12.02.1811
Дочь: Минаева Агафия Исаевна
Отец ребёнка: Проскуряков Исай Михайлович
Рождение ребёнка
28.07.1812
Дочь: Минаева Параскева Исаевна
Отец ребёнка: Проскуряков Исай Михайлович
Рождение ребёнка
Около 06.12.1813
Сын: Проскуряков Николай Исаевич
Отец ребёнка: Проскуряков Исай Михайлович
Рождение ребёнка
21.02.1819
Дочь: Проскурякова Евдокия Исаевна
Отец ребёнка: Проскуряков Исай Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1821
Дочь: Проскурякова Александра Исаевна
Отец ребёнка: Проскуряков Исай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.1855