Проскурякова Мелания Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова Мелания Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767 или 1789

Дата смерти

02.10.1855

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 или 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Проскуряков Григорий Исаевич

Отец ребёнка: Проскуряков Исай Михайлович

Рождение ребёнка
Около 12.02.1811

Дочь: Минаева Агафия Исаевна

Отец ребёнка: Проскуряков Исай Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.07.1812

Дочь: Минаева Параскева Исаевна

Отец ребёнка: Проскуряков Исай Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 06.12.1813

Сын: Проскуряков Николай Исаевич

Отец ребёнка: Проскуряков Исай Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.02.1819

Дочь: Проскурякова Евдокия Исаевна

Отец ребёнка: Проскуряков Исай Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1821

Дочь: Проскурякова Александра Исаевна

Отец ребёнка: Проскуряков Исай Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Исай Михайлович

Смерть
02.10.1855
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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