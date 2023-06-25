Проскуряков Исай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Проскуряков Михаил Минаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Проскуряков Григорий Исаевич
Мать ребёнка: Проскурякова Мелания Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 12.02.1811
Дочь: Минаева Агафия Исаевна
Мать ребёнка: Проскурякова Мелания Артемьевна
Рождение ребёнка
28.07.1812
Дочь: Минаева Параскева Исаевна
Мать ребёнка: Проскурякова Мелания Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 06.12.1813
Сын: Проскуряков Николай Исаевич
Мать ребёнка: Проскурякова Мелания Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Проскурякова Александра Исаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1819
Дочь: Проскурякова Евдокия Исаевна
Мать ребёнка: Проскурякова Мелания Артемьевна
Рождение ребёнка
01.05.1821
Дочь: Проскурякова Александра Исаевна
Мать ребёнка: Проскурякова Мелания Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно