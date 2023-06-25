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Проскуряков Исай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Проскуряков Михаил Минаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Проскуряков Григорий Исаевич

Мать ребёнка: Проскурякова Мелания Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 12.02.1811

Дочь: Минаева Агафия Исаевна

Мать ребёнка: Проскурякова Мелания Артемьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.07.1812

Дочь: Минаева Параскева Исаевна

Мать ребёнка: Проскурякова Мелания Артемьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 06.12.1813

Сын: Проскуряков Николай Исаевич

Мать ребёнка: Проскурякова Мелания Артемьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Проскурякова Александра Исаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1819

Дочь: Проскурякова Евдокия Исаевна

Мать ребёнка: Проскурякова Мелания Артемьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1821

Дочь: Проскурякова Александра Исаевна

Мать ребёнка: Проскурякова Мелания Артемьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Мелания Артемьевна

Смерть
Неизвестно