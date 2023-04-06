Кафисов Аглям Галеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кафисов Галей
Мать: Кафисова Минжамал
Рождение ребёнка
22.12.1960
Мать ребёнка: Кафисова Вера Александровна
Рождение ребёнка
02.06.1965
Сын: Кафисов Алексей Аглямович
Мать ребёнка: Кафисова Вера Александровна
Рождение ребёнка
1970
Сын: Кафисов Александр Аглямович
Мать ребёнка: Кафисова Вера Александровна
Смерть
Неизвестно