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Кафисов Аглям Галеевич

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Место рождения

Белоусовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кафисов Галей

Мать: Кафисова Минжамал

Белоусовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.12.1960

Сын: Кафисов Айвар Аглямович

Мать ребёнка: Кафисова Вера Александровна

Белоусовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.06.1965

Сын: Кафисов Алексей Аглямович

Мать ребёнка: Кафисова Вера Александровна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Кафисов Александр Аглямович

Мать ребёнка: Кафисова Вера Александровна

Смерть
Неизвестно
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