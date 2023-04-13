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Кафисов Галей

Место рождения

Куйбышевская (Самарская) обл.

Дата рождения

1909

Дата смерти

01.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйбышевская (Самарская) обл.
Рождение ребёнка
16.04.1939

Дочь: Яфарова Гулиля Аглямовна

Мать ребёнка: Кафисова Минжамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кафисов Аглям Галеевич

Мать ребёнка: Кафисова Минжамал

Белоусовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кафисова Минжамал

Место жительства
Неизвестно
Белоусовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
01.09.1942
пропал без вести
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