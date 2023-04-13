Кафисов Галей
Место рожденияКуйбышевская (Самарская) обл.
Дата рождения1909
Дата смерти01.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Куйбышевская (Самарская) обл.
Рождение ребёнка
16.04.1939
Дочь: Яфарова Гулиля Аглямовна
Мать ребёнка: Кафисова Минжамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кафисова Минжамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кафисова Минжамал
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.09.1942
пропал без вести