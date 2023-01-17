Курбатов Егор Степанов
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Курбатов Степан Денисов
Мать: Курбатова Орина Егорова
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Курбатова Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Федосья Егорова
Мать ребёнка: Курбатова Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Лукерья Егорова
Мать ребёнка: Курбатова Настасья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбатова Анна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1789