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Курбатов Егор Степанов

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1735

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Курбатов Степан Денисов

Мать: Курбатова Орина Егорова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1752

Сын: Курбатов Степан Егоров

Мать ребёнка: Курбатова Настасья Андреева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Федосья Егорова

Мать ребёнка: Курбатова Настасья Андреева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Лукерья Егорова

Мать ребёнка: Курбатова Настасья Андреева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Анна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Настасья Андреева

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
1789
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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