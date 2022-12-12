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Курбатова Настасья Андреева

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1730

Дата смерти

До 1787

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1752

Сын: Курбатов Степан Егоров

Отец ребёнка: Курбатов Егор Степанов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Федосья Егорова

Отец ребёнка: Курбатов Егор Степанов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Лукерья Егорова

Отец ребёнка: Курбатов Егор Степанов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Егор Степанов

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
До 1787
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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