Курбатова Настасья Андреева
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиДо 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Курбатов Егор Степанов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Федосья Егорова
Отец ребёнка: Курбатов Егор Степанов
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Лукерья Егорова
Отец ребёнка: Курбатов Егор Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1787