Аграфена Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Якшамкин Михаил Назарович

Отец ребёнка: Якшамкин Назар Александров

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Якшамкин Назар Александров

Рождение ребёнка
1848

Сын: Василий

Отец ребёнка: Якшамкин Назар Александров

Рождение ребёнка
16.03.1959

Сын: Якшамкин Алексей Назарович

Отец ребёнка: Якшамкин Назар Александров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Якшамкин Назар Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якшамкин Назар Александров

Смерть
Неизвестно
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