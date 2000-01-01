Аграфена Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Якшамкин Михаил Назарович
Отец ребёнка: Якшамкин Назар Александров
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Якшамкин Назар Александров
Рождение ребёнка
1848
Сын: Василий
Отец ребёнка: Якшамкин Назар Александров
Рождение ребёнка
16.03.1959
Сын: Якшамкин Алексей Назарович
Отец ребёнка: Якшамкин Назар Александров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Якшамкин Назар Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно