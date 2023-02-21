Якшамкин Назар Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Якшамкин Александр Еремеев
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Якшамкин Михаил Назарович
Мать ребёнка: Аграфена Матвеева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Аграфена Матвеева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Василий
Мать ребёнка: Аграфена Матвеева
Рождение ребёнка
16.03.1959
Сын: Якшамкин Алексей Назарович
Мать ребёнка: Аграфена Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Аграфена Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Матвеева
Смерть
Неизвестно