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Якшамкин Назар Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Якшамкин Александр Еремеев

Мать: Анна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Якшамкин Михаил Назарович

Мать ребёнка: Аграфена Матвеева

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Аграфена Матвеева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Василий

Мать ребёнка: Аграфена Матвеева

Рождение ребёнка
16.03.1959

Сын: Якшамкин Алексей Назарович

Мать ребёнка: Аграфена Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Аграфена Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Матвеева

Смерть
Неизвестно
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