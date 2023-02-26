Фёкла (Наумова)
Место рожденияд.Юшковские Старины
Дата рождения1782
Дата смерти26.07.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Юшковские Старины
Бракосочетание
26.10.1798
Муж: Конон Наумов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Васса Кононова
Отец ребёнка: Конон Наумов
Рождение ребёнка
07.03.1802
Сын: Василий Кононов
Отец ребёнка: Конон Наумов
Рождение ребёнка
23.04.1807
Дочь: Александра Кононова
Отец ребёнка: Конон Наумов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Антипий Кононов
Отец ребёнка: Конон Наумов
Рождение ребёнка
18.06.1809
Сын: Леонтий Кононов
Отец ребёнка: Конон Наумов
Смерть
26.07.1830