Фёкла (Наумова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёкла (Наумова)

Фёкла (Наумова)

avatar

Место рождения

д.Юшковские Старины

Дата рождения

1782

Дата смерти

26.07.1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Юшковские Старины
Бракосочетание
26.10.1798

Муж: Конон Наумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Васса Кононова

Отец ребёнка: Конон Наумов

Рождение ребёнка
07.03.1802

Сын: Василий Кононов

Отец ребёнка: Конон Наумов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1807

Дочь: Александра Кононова

Отец ребёнка: Конон Наумов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Антипий Кононов

Отец ребёнка: Конон Наумов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1809

Сын: Леонтий Кононов

Отец ребёнка: Конон Наумов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
26.07.1830
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close