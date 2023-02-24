Слугин Дорофеевка Георгий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слугин Дорофеевка Георгий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Слугин Степан Ефремович

Мать: Авдотья Фоминична

Рождение ребёнка
21.07.1890

Сын: Слугин Трофим Георгиевич

Мать ребёнка: Варвара Трофимовна

Казахстан, г. Щучинск-?
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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