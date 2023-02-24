Слугин Дорофеевка Георгий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Слугин Степан Ефремович
Мать: Авдотья Фоминична
Рождение ребёнка
21.07.1890
Мать ребёнка: Варвара Трофимовна
Казахстан, г. Щучинск-?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Алексеевна
Смерть
Неизвестно