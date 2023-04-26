Авдотья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Аксинья Степановна

Отец ребёнка: Слугин Степан Ефремович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Слугин Степан Ефремович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Слугин Евсей Степанович

Отец ребёнка: Слугин Степан Ефремович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Слугин Дорофеевка Георгий Степанович

Отец ребёнка: Слугин Степан Ефремович

Смерть
Неизвестно
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