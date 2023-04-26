Авдотья Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Аксинья Степановна
Отец ребёнка: Слугин Степан Ефремович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Слугин Степан Ефремович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Слугин Степан Ефремович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Слугин Дорофеевка Георгий Степанович
Отец ребёнка: Слугин Степан Ефремович
Смерть
Неизвестно