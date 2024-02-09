Моденов Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Моденов Григорий Матфеев
Мать: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Моденов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Моденова Дарья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Моденов Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: Моденова Дарья
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Моденова Дарья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Моденова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моденова Дарья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно