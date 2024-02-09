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Моденов Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Моденов Григорий Матфеев

Мать: Татьяна Григорьевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Моденов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Моденова Дарья

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Моденов Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: Моденова Дарья

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Моденова Дарья

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Моденова Дарья

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моденова Дарья

Место жительства
Неизвестно
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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