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Лунев Яков Афанасьевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Лунев Афанасий Никитич

Мать: Лунева Анна Яковлевна

Бракосочетание
14.02.1899

Жена: Лунева Евгения Павловна

Бракосочетание
06.07.1903

Жена: Лунева Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
08.02.1908

Сын: Лунев Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Лунева Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
19.08.1911

Сын: Лунев Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Лунева Прасковья Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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