Лунев Яков Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Лунев Афанасий Никитич
Мать: Лунева Анна Яковлевна
Бракосочетание
14.02.1899
Жена: Лунева Евгения Павловна
Бракосочетание
06.07.1903
Рождение ребёнка
08.02.1908
Мать ребёнка: Лунева Прасковья Борисовна
Рождение ребёнка
19.08.1911
Мать ребёнка: Лунева Прасковья Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно