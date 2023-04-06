Лунев Афанасий Никитич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти29.02.1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Лунев Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1869
Мать ребёнка: Лунева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кононова Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Лунева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
16.06.1875
Сын: Лунев Леонтий Афанасьевич
Мать ребёнка: Лунева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Лунева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Попович Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Лунева Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунева Анна Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.02.1920
Причина смерти: старость