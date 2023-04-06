Лунев Афанасий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛунев Афанасий Никитич

Лунев Афанасий Никитич

avatar

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

29.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Лунев Никита

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
01.11.1869

Сын: Лунев Кузьма Афанасьевич

Мать ребёнка: Лунева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кононова Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Лунева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
16.06.1875

Сын: Лунев Леонтий Афанасьевич

Мать ребёнка: Лунева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Лунев Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: Лунева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Попович Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Лунева Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Анна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.02.1920
Причина смерти: старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close