Лунева Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1869
Отец ребёнка: Лунев Афанасий Никитич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кононова Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Лунев Афанасий Никитич
Рождение ребёнка
16.06.1875
Сын: Лунев Леонтий Афанасьевич
Отец ребёнка: Лунев Афанасий Никитич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Лунев Афанасий Никитич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Попович Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Лунев Афанасий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно