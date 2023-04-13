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Лунева Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1869

Сын: Лунев Кузьма Афанасьевич

Отец ребёнка: Лунев Афанасий Никитич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кононова Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Лунев Афанасий Никитич

Рождение ребёнка
16.06.1875

Сын: Лунев Леонтий Афанасьевич

Отец ребёнка: Лунев Афанасий Никитич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Лунев Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Лунев Афанасий Никитич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Попович Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Лунев Афанасий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев Афанасий Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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