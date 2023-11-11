Колисник Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колисник Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колисник Карпо Никитович

Мать ребёнка: Колисник Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колисник Прокопий Никитович

Мать ребёнка: Колисник Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колисник Санько

Мать ребёнка: Колисник Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Ольга Никитична

Мать ребёнка: Колисник Варвара

Смерть
Неизвестно
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